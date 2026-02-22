Дмитриев заявил об активном содействии Кушнера и Уиткоффа урегулированию
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений между Россией и США, отметил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в телеграм-канале.
По его словам, речь идет в том числе о связях Москвы и Вашингтона в экономической сфере. Дмитриев также репостнул отрывок из интервью Уиткоффа, где тот допускает «хорошие новости» в ближайшие недели.
В интервью Ларе Трамп на Fox News спецпосланник Трампа заявил, что предложенные американской стороной «некоторые варианты», возможно, приведут к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Также Уиткофф сказал, что Путин всегда был честен с ним.
