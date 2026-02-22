 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Дмитриев заявил об активном содействии Кушнера и Уиткоффа урегулированию

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений между Россией и США, отметил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в телеграм-канале.

По его словам, речь идет в том числе о связях Москвы и Вашингтона в экономической сфере. Дмитриев также репостнул отрывок из интервью Уиткоффа, где тот допускает «хорошие новости» в ближайшие недели.

Уиткофф пообещал «хорошие новости» по решению конфликта на Украине
Политика

В интервью Ларе Трамп на Fox News спецпосланник Трампа заявил, что предложенные американской стороной «некоторые варианты», возможно, приведут к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Также Уиткофф сказал, что Путин всегда был честен с ним.

Теги
Персоны
Кирилл Дмитриев Джаред Кушнер Стив Уиткофф США Украина
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
