Переговоры России и США⁠,
0

Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним

Сюжет
Переговоры России и США
По словам спецпосланника Трампа, Путин на встречах с ним всегда отмечал неприемлемые для него темы. С 2025 года Уиткофф несколько раз встречался с российским президентом в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним. Об этом спецопсланник рассказал в интервью Ларе Трамп на Fox News.

«Он [Путин] всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне, что для него неприемлемо», — отметил Уиткофф.

Уиткофф добавил о важности понимания мотивации и целей российского президента. По его словам, встречи, проведенные с российской стороной, являются важными для понимания российской позиции.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Политика
Стив Уиткофф

Встречи Путина с Уиткоффом проходили несколько раз. За 2025 год Путин несколько раз принимал Уиткоффа в Москве. Так, 6 августа состоялся визит спецпосланника в Москву, в ходе которого Уиткофф с Путиным обсудили конфликт на Украине. Следующий визит состоялся в начале декабря, встреча была посвящена обсуждению наработок по мирному плану.

В ночь на 23 января 2026 года Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом встретились с Путиным снова. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные».

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на трехсторонних переговорах России, США и Украины представлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, переговоры были тяжелыми, но деловыми.

