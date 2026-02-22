Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним. Об этом спецопсланник рассказал в интервью Ларе Трамп на Fox News.
«Он [Путин] всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне, что для него неприемлемо», — отметил Уиткофф.
Уиткофф добавил о важности понимания мотивации и целей российского президента. По его словам, встречи, проведенные с российской стороной, являются важными для понимания российской позиции.
Встречи Путина с Уиткоффом проходили несколько раз. За 2025 год Путин несколько раз принимал Уиткоффа в Москве. Так, 6 августа состоялся визит спецпосланника в Москву, в ходе которого Уиткофф с Путиным обсудили конфликт на Украине. Следующий визит состоялся в начале декабря, встреча была посвящена обсуждению наработок по мирному плану.
В ночь на 23 января 2026 года Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом встретились с Путиным снова. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные».
Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на трехсторонних переговорах России, США и Украины представлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, переговоры были тяжелыми, но деловыми.
