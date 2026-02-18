 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Уиткофф: Россия и Украина договорились продолжить работу над соглашением
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Стороны договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить переговоры, сообщил спецпосланник американского президента. Он также добавил, что усилия администрации США привели к «существенному прогрессу»

Делегации России и Украины, которые участвуют в переговорах в Женеве, договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в X.

Он также заявил об успехе действующей администрации США в том, что она «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

«Сегодня, по указанию президента [Дональда] Трампа, Соединенные Штаты провели третий раунд трехсторонних обсуждений с участием Украины и России. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство и проведение сегодняшних встреч. <…> Обе стороны согласились проинформировать своих соответствующих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», — написал Уиткофф.

Как прошел первый день переговоров по Украине и кто там появился. Главное
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

17 февраля в Женеве прошел первый раунд переговоров России, США и Украины, они продлились шесть часов. Формат дискуссий был как двусторонним: Москва — Киев, так и трехсторонним, с участием Вашингтона. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Источник РБК в переговорной группе сообщал, что встречи были очень напряженными. Стороны договорились продолжить переговоры 18 февраля. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем в Абу-Даби, в том числе тема территорий. В ОАЭ речь шла о вопросах безопасности, уточнял он.

Чего ожидать от переговоров России, США и Украины в Женеве
Политика
Владимир Мединский

«РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что за ходом мирных переговоров в Женеве наблюдают представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. По данным «РБК-Украина», представители европейских государств прибыли по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника сообщал, что переговоры в политической группе «зашли в тупик» из-за позиции российской делегации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Россия Украина США переговоры Женева Стив Уиткофф
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало, на каких языках идут переговоры в Женеве
Политика
Зеленский поручил делегации проработать в Женеве встречу с Путиным
Политика
К переговорам в Женеве по Украине подключились европейцы. Что это значит
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Над Россией сбили 43 дрона за ночь Политика, 07:55
Школы в районе Чебоксар перевели на дистанционный режим после атаки БПЛА Политика, 07:54
Официальный сайт аэропорта Шереметьево оказался временно недоступен Общество, 07:47
Посол рассказал, что спасенным из Таиланда россиянам не грозит суд Политика, 07:38
Как племянница легендарной актрисы стала героиней Олимпиады-2026 Спорт, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31
ЦБ смягчил риторику по ставке. Как отыграть это в облигацияхПодписка на РБК, 07:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева Политика, 07:23
Глава Чувашии сообщил о повторной атаке дронов в Чебоксарах Политика, 07:17
Альфа-банк и А1 запустят фонд «специальных ситуаций» на ₽30 млрд Финансы, 07:02
Владелец A1 Александр Файн — РБК: «Никаких обратных билетов»Подписка на РБК, 07:00
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США Политика, 06:59
Евгений Юрченко собрал пакет акций ВТБ стоимостью более ₽44 млрд Финансы, 06:30