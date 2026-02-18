Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Стороны договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить переговоры, сообщил спецпосланник американского президента. Он также добавил, что усилия администрации США привели к «существенному прогрессу»

Делегации России и Украины, которые участвуют в переговорах в Женеве, договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в X.

Он также заявил об успехе действующей администрации США в том, что она «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

«Сегодня, по указанию президента [Дональда] Трампа, Соединенные Штаты провели третий раунд трехсторонних обсуждений с участием Украины и России. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство и проведение сегодняшних встреч. <…> Обе стороны согласились проинформировать своих соответствующих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», — написал Уиткофф.

17 февраля в Женеве прошел первый раунд переговоров России, США и Украины, они продлились шесть часов. Формат дискуссий был как двусторонним: Москва — Киев, так и трехсторонним, с участием Вашингтона. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Источник РБК в переговорной группе сообщал, что встречи были очень напряженными. Стороны договорились продолжить переговоры 18 февраля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем в Абу-Даби, в том числе тема территорий. В ОАЭ речь шла о вопросах безопасности, уточнял он.

«РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что за ходом мирных переговоров в Женеве наблюдают представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. По данным «РБК-Украина», представители европейских государств прибыли по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника сообщал, что переговоры в политической группе «зашли в тупик» из-за позиции российской делегации.