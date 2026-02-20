 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский назвал сроки проведения новой встречи в Женеве по Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Новая встреча в Женеве по урегулированию конфликта на Украине должна состояться в течение 7-10 дней, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев в ближайшее время определит «позиции и мандат переговорной делегации для дальнейших консультаций», передает издание «Новини Live».

Зеленский рассчитывает, что встреча произойдет уже в феврале, говорится в телеграм-канале украинского лидера по итогам консультаций с членами переговорной группы от Украины в Женеве.

«Украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы», – заявил Зеленский.

Как прошел третий раунд переговоров по Украине в Женеве. Главное
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

17-18 февраля в Женеве прошлой третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме урегулирования. Глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловым. Он также анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопрсов «заметного прогресса нет».

Перед встречей в Швейцарии еще две представители России, США и Украины проводили в Абу-Даби в конце января – начале февраля.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58