Зеленский назвал сроки проведения новой встречи в Женеве по Украине
Новая встреча в Женеве по урегулированию конфликта на Украине должна состояться в течение 7-10 дней, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, Киев в ближайшее время определит «позиции и мандат переговорной делегации для дальнейших консультаций», передает издание «Новини Live».
Зеленский рассчитывает, что встреча произойдет уже в феврале, говорится в телеграм-канале украинского лидера по итогам консультаций с членами переговорной группы от Украины в Женеве.
«Украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы», – заявил Зеленский.
17-18 февраля в Женеве прошлой третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме урегулирования. Глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловым. Он также анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопрсов «заметного прогресса нет».
Перед встречей в Швейцарии еще две представители России, США и Украины проводили в Абу-Даби в конце января – начале февраля.
Материал дополняется
