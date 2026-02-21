 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: shpirenko_ai_minstroy / Telegram
Фото: shpirenko_ai_minstroy / Telegram

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Политика
Фото:UFAairport / Telegram

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее полеты приостанавливали в авиагаванях Кирова, Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Ижевска и Уфы. Спустя несколько часов ограничения сняли.

Утром 21 февраля силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами 12 беспилотников. Пять дронов перехватили над Ростовской областью и три — над Краснодарским краем. Еще два БПЛА сбили над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Волгоградской областями.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников Общество, 21:47
Как прошел первый день винного салона «Время вина» — 2026. Репортаж Вино, 21:41
ФТС предупредила об очередях на границе с Эстонией Политика, 21:15
Хоккеиста СКА увезли со льда на носилках после толчка от капитана ЦСКА Спорт, 20:56
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 89 дронов над регионами России Политика, 20:56
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 20:49
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:33
Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска на Украину Политика, 20:31
Пожарные спасли человека из горящего дома в центре Москвы Общество, 20:29
РСТ опроверг запрет российским страховщикам работать с клиниками в Индии Общество, 20:22
Хоккеиста «Спартака» отстранили на три матча за удар клюшкой в лицо Спорт, 20:21