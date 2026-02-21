Аэропорт Калуги закрыли для полетов
В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее полеты приостанавливали в авиагаванях Кирова, Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Ижевска и Уфы. Спустя несколько часов ограничения сняли.
Утром 21 февраля силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами 12 беспилотников. Пять дронов перехватили над Ростовской областью и три — над Краснодарским краем. Еще два БПЛА сбили над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Волгоградской областями.
