Еще пять российских аэропортов приостановили полеты
Аэропорты Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
В Самаре, Чебоксарах, Казани и Нижнекамске ограничения на полеты вводят второй раз за сутки.
Помимо этого, ограничительные меры действуют в аэропортах Краснодара, Пензы, Саратова и Волгограда.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотников.
