В Нижнекамске, Казани, Самаре, Ульяновске и Чебоксарах приостановили полеты

Еще пять российских аэропортов приостановили полеты

Аэропорты Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

В Самаре, Чебоксарах, Казани и Нижнекамске ограничения на полеты вводят второй раз за сутки.

Помимо этого, ограничительные меры действуют в аэропортах Краснодара, Пензы, Саратова и Волгограда.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотников.