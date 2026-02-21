В аэропорту Ижевска второй раз за день приостановили полеты

Фото: izhaviapress / Telegram

Аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

В сообщении указано, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.

Полеты в авиагавани Ижевска приостанавливали утром 21 февраля. Также ограничения вводили в аэропортах Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска и Уфы. Спустя четыре часа все ограничения сняли.