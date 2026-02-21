 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Ижевска второй раз за день приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: izhaviapress / Telegram
Фото: izhaviapress / Telegram

Аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

В сообщении указано, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Политика
Фото:UFAairport / Telegram

Полеты в авиагавани Ижевска приостанавливали утром 21 февраля. Также ограничения вводили в аэропортах Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска и Уфы. Спустя четыре часа все ограничения сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Ижевск аэропорты запрет на полеты Росавиация
Материалы по теме
Еще пять российских аэропортов приостановили полеты
Политика
В трех российских аэропортах ограничили полеты
Политика
Девять российских аэропортов возобновили работу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей Общество, 17:25
Французская биатлонистка победила в масс-старте на Олимпиаде Спорт, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
В аэропорту Ижевска второй раз за день приостановили полеты Политика, 17:17
Надежды на Коростелева не оправдались. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:10
Зеленский рассказал Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах Политика, 17:07
Как выйти из любого конфликта: полезный инструмент и 8 приемов Образование, 17:06
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как устроен новый складной флагман Huawei Mate X7 РБК и Huawei, 17:01
Итальянские фристайлисты взяли золото и серебро в ски-кроссе на Олимпиаде Спорт, 16:56
Коростелев фразой «я умер» оценил участие в марафоне на Олимпиаде Спорт, 16:47
Французские ски-альпинисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде Спорт, 16:45
В Москве возведут около 150 храмов в ближайшие 15 лет Общество, 16:42
Яромир Ягр объявил о завершении профессиональной карьеры в хоккее Спорт, 16:34
Москвич отдал мошенникам ₽42 млн после сообщения от «экс-начальника» Общество, 16:33