В аэропорту Ижевска второй раз за день приостановили полеты
Аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
В сообщении указано, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.
Полеты в авиагавани Ижевска приостанавливали утром 21 февраля. Также ограничения вводили в аэропортах Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска и Уфы. Спустя четыре часа все ограничения сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски