Политика
0

Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

Виктор Орбан и Кая Каллас
Виктор Орбан и Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Европейские лидеры надеются на победу Украины в конфликте с Россией, однако их стратегия является «провальной», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время предвыборной кампании в Бекешчабе.

«Я просто скажу, что Наполеон и Гитлер пытались это сделать. У них это не получилось, а потом и у Кайи Каллас... Это провальная стратегия с ужасными жертвами», — приводит слова Орбана издание Origo.

Каллас усомнилась в эффективности мирного плана США по Украине
Политика
Кая Каллас

Он отметил, что Европа фактически живет в долг, спонсируя Украину. По его словам, западные страны берут кредиты в международных банках и передают их Киеву. Орбан выразил сомнение в том, что эти деньги когда-либо будут возвращены. «Пусть «Тиса» [партия] выиграет выборы так же, как украинцы погасят этот кредит», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

В декабре 2025 года Орбан уже сравнивал Каллас с Наполеоном и Гитлером. Он заявил, что они напали на Россию и «у них не получилось». «А Кая Каллас может?! Я бы предостерег всех от нападения на них», — сказал Орбан.

На Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что Европа должна определить ключевые требования к России до начала мирных переговоров. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что полномочия Каллас «не являются веком золотой дипломатии» для Европы.

Анастасия Карева
Виктор Орбан Кая Каллас Наполеон Гитлер Россия
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
