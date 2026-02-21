Виктор Орбан и Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Европейские лидеры надеются на победу Украины в конфликте с Россией, однако их стратегия является «провальной», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время предвыборной кампании в Бекешчабе.

«Я просто скажу, что Наполеон и Гитлер пытались это сделать. У них это не получилось, а потом и у Кайи Каллас... Это провальная стратегия с ужасными жертвами», — приводит слова Орбана издание Origo.

Он отметил, что Европа фактически живет в долг, спонсируя Украину. По его словам, западные страны берут кредиты в международных банках и передают их Киеву. Орбан выразил сомнение в том, что эти деньги когда-либо будут возвращены. «Пусть «Тиса» [партия] выиграет выборы так же, как украинцы погасят этот кредит», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

В декабре 2025 года Орбан уже сравнивал Каллас с Наполеоном и Гитлером. Он заявил, что они напали на Россию и «у них не получилось». «А Кая Каллас может?! Я бы предостерег всех от нападения на них», — сказал Орбан.

На Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что Европа должна определить ключевые требования к России до начала мирных переговоров. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что полномочия Каллас «не являются веком золотой дипломатии» для Европы.