Политика⁠,
0

Песков ответил на требования Каллас словами о золотом веке дипломатии

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Пребывание Каи Каллас на посту главы дипломатии Евросоюза не характеризует это время в качестве золотого века европейской дипломатии. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина с прокомментировать последние высказывания Каллас.

«Что мы должны сделать, на ее взгляд?», — спросил Зарубин.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — ответил Песков.

Politico дало Каллас первое место в номинации за «худшее покерное лицо»
Политика
Кая Каллас

На Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что Европа должна определить ключевые требования к России до начала мирных переговоров.

«Именно поэтому я предложила государствам-членам [Евросоюза] конкретный мандат — перечень требований, которые у нас должны быть к России. Чтобы кто бы ни сидел за этим столом — индивидуально или в двустороннем формате, — они должны требовать этих вещей от русских», — сказала Каллас.

Она также напомнила об эстонской поговорке: если требуешь много — получишь мало; если требуешь мало — не получишь ничего; а если не требуешь ничего — еще и доплатить придется.

В январе 2026 года Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщило, что правительства ряда стран Европы выступают за назначение представителя для контактов с Россией. По данным издания, среди авторов инициативы Франция и Италия. Ее также поддержала Еврокомиссия, говорили собеседники издания. При этом единого мнения о ключевых обязанностях, задачах и полномочиях такого посланника в Европе пока нет.

Ранее Каллас уже заявляла, что назначение спецпосланника Евросоюза по украинскому конфликту не приведет к уступкам со стороны России, потому что Москва, по ее мнению, добивается целей при помощи США и не будет вести переговоры с Европой. Чтобы оказаться за столом переговоров, ЕС должен предложить Москве «что-то сверх того», о чем президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на Аляске, добавила Каллас, отметив, что это невозможно, так как «Украина уже пошла на большие уступки».

Персоны
Валерия Антонова
Кая Каллас Дмитрий Песков Евросоюз
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
