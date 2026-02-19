Песков ответил на требования Каллас словами о золотом веке дипломатии

Кая Каллас (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Пребывание Каи Каллас на посту главы дипломатии Евросоюза не характеризует это время в качестве золотого века европейской дипломатии. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина с прокомментировать последние высказывания Каллас.

«Что мы должны сделать, на ее взгляд?», — спросил Зарубин.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — ответил Песков.

На Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что Европа должна определить ключевые требования к России до начала мирных переговоров.

«Именно поэтому я предложила государствам-членам [Евросоюза] конкретный мандат — перечень требований, которые у нас должны быть к России. Чтобы кто бы ни сидел за этим столом — индивидуально или в двустороннем формате, — они должны требовать этих вещей от русских», — сказала Каллас.

Она также напомнила об эстонской поговорке: если требуешь много — получишь мало; если требуешь мало — не получишь ничего; а если не требуешь ничего — еще и доплатить придется.

В январе 2026 года Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщило, что правительства ряда стран Европы выступают за назначение представителя для контактов с Россией. По данным издания, среди авторов инициативы Франция и Италия. Ее также поддержала Еврокомиссия, говорили собеседники издания. При этом единого мнения о ключевых обязанностях, задачах и полномочиях такого посланника в Европе пока нет.

Ранее Каллас уже заявляла, что назначение спецпосланника Евросоюза по украинскому конфликту не приведет к уступкам со стороны России, потому что Москва, по ее мнению, добивается целей при помощи США и не будет вести переговоры с Европой. Чтобы оказаться за столом переговоров, ЕС должен предложить Москве «что-то сверх того», о чем президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на Аляске, добавила Каллас, отметив, что это невозможно, так как «Украина уже пошла на большие уступки».