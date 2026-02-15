Каллас эстонской поговоркой объяснила требования ЕС к России

Глава Евродипломатии напомнила о поговорке, где сказано: «Если требуешь мало — не получишь ничего». По ее словам, ЕС должен составить список уступок до начала переговоров и предъявить их России

Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Европа должна определить ключевые требования к России до начала мирных переговоров. Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава Евродипломатии Кая Каллас, передала The Guardian.

Газета отметила, что верховный представитель ЕС по иностранным делам, по-видимому, скептически относится к идее назначить спецпосланника ЕС для участия в переговорах по украинскому конфликту.

«Именно поэтому я предложила государствам-членам [Евросоюза] конкретный мандат — перечень требований, которые у нас должны быть к России. Чтобы кто бы ни сидел за этим столом — индивидуально или в двустороннем формате — они должны требовать этих вещей от русских», — сказала Каллас.

Говоря на эту тему, она напомнила об эстонской поговорке: если требуешь много — получишь мало; если требуешь мало — не получишь ничего; а если не требуешь ничего — еще и доплатить придется.

В январе 2026 года Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщило, что правительства ряда стран Европы выступают за назначение представителя для контактов с Россией. По данным издания, среди авторов инициативы Франция и Италия. Ее также поддержала Еврокомиссия, говорили собеседники издания. При этом единого мнения о ключевых обязанностях, задачах и полномочиях такого посланника в Европе пока нет.

Ранее Каллас уже заявляла, что назначение специального посланника Евросоюза по украинскому конфликту не приведет к уступкам со стороны России. Москва, по ее мнению, не будет вести переговоры с Европой, так как добивается целей при помощи США. Чтобы оказаться за столом переговоров, ЕС должен предложить Москве «что-то сверх того», о чем президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на Аляске, добавила глава Евродипломатии. При этом она сочла это невозможным, так как «Украина уже пошла на большие уступки».

Москва считает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что возврата к прежнему формату отношений не будет.