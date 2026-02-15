 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Каллас эстонской поговоркой объяснила требования ЕС к России

Каллас: Европа должна определить ключевые требования к России
Глава Евродипломатии напомнила о поговорке, где сказано: «Если требуешь мало — не получишь ничего». По ее словам, ЕС должен составить список уступок до начала переговоров и предъявить их России
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Европа должна определить ключевые требования к России до начала мирных переговоров. Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделала глава Евродипломатии Кая Каллас, передала The Guardian.

Газета отметила, что верховный представитель ЕС по иностранным делам, по-видимому, скептически относится к идее назначить спецпосланника ЕС для участия в переговорах по украинскому конфликту.

«Именно поэтому я предложила государствам-членам [Евросоюза] конкретный мандат — перечень требований, которые у нас должны быть к России. Чтобы кто бы ни сидел за этим столом — индивидуально или в двустороннем формате — они должны требовать этих вещей от русских», — сказала Каллас.

Европа составит список уступок, которые потребует от России
Политика
Кая Каллас

Говоря на эту тему, она напомнила об эстонской поговорке: если требуешь много — получишь мало; если требуешь мало — не получишь ничего; а если не требуешь ничего — еще и доплатить придется.

В январе 2026 года Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщило, что правительства ряда стран Европы выступают за назначение представителя для контактов с Россией. По данным издания, среди авторов инициативы Франция и Италия. Ее также поддержала Еврокомиссия, говорили собеседники издания. При этом единого мнения о ключевых обязанностях, задачах и полномочиях такого посланника в Европе пока нет.

Ранее Каллас уже заявляла, что назначение специального посланника Евросоюза по украинскому конфликту не приведет к уступкам со стороны России. Москва, по ее мнению, не будет вести переговоры с Европой, так как добивается целей при помощи США. Чтобы оказаться за столом переговоров, ЕС должен предложить Москве «что-то сверх того», о чем президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на Аляске, добавила глава Евродипломатии. При этом она сочла это невозможным, так как «Украина уже пошла на большие уступки».

Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России
Политика
Маргус Цахкна

Москва считает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что возврата к прежнему формату отношений не будет.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Евросоюз Европа Россия Украина Кая Каллас
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
