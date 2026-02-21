Тела трех погибших нашли на месте крушения вертолета в Приамурье

Тела трех погибших найдены на месте крушения пропавшего в Амурской области вертолета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — написала пресс-служба.

Правительство выразило соболезнования родным и близким погибших. В публикации уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения. На борту вертолета находились три человека: пилот, следователь и сотрудник МВД.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.