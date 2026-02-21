 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Тела трех погибших нашли на месте крушения вертолета в Приамурье

Тела трех погибших найдены на месте крушения пропавшего в Амурской области вертолета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — написала пресс-служба.

Правительство выразило соболезнования родным и близким погибших. В публикации уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются.

В Амурской области нашли место крушения пропавшего вертолета
Общество

Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения. На борту вертолета находились три человека: пилот, следователь и сотрудник МВД.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Вертолет пропажа погибшие Амурская область
Материалы по теме
В Амурской области нашли место крушения пропавшего вертолета
Общество
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
Общество
В Амурской области пропал вертолет Robinson
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Беспилотник сбили на подлете к Воронежу Политика, 06:23
США сообщили об ударе по судну с наркотиками и гибели трех человек Политика, 06:19
В трех российских аэропортах ограничили полеты Политика, 05:50
Девять российских аэропортов возобновили работу Политика, 05:45
Axios сообщил об испытаниях в США дронов-камикадзе для массового выпуска Политика, 05:38
Тела трех погибших нашли на месте крушения вертолета в Приамурье Общество, 05:19
В Амурской области нашли место крушения пропавшего вертолета Общество, 05:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на спецоперацию Общество, 04:51
Axios узнал, что США рассматривают план убийства лидера Ирана и его сына Политика, 04:31
Следователи установили личности всех погибших на Байкале Общество, 04:25
Трамп назвал смешным решение Верховного суда об отмене пошлин Политика, 03:57
Fox News узнал, где пройдет допрос Клинтонов по делу Эпштейна Политика, 03:51
Белый дом сообщил, сколько будет действовать пошлина Трампа Политика, 03:36
Трамп объявил о начале «процесса корректировки» после решения ВС Политика, 03:10