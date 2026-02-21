Тела трех погибших нашли на месте крушения вертолета в Приамурье
Тела трех погибших найдены на месте крушения пропавшего в Амурской области вертолета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — написала пресс-служба.
Правительство выразило соболезнования родным и близким погибших. В публикации уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются.
Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения. На борту вертолета находились три человека: пилот, следователь и сотрудник МВД.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски