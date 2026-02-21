Беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО на подлете к городу [Воронежу] обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Он добавил, что в городе отменили непосредственную угрозу атаки дронов, ее объявили в 04:25 мск. При этом в регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Так, 11 января Воронеж подвергся массированной атаке дронов. При падении обломков ранения получила молодая женщина, она скончалась в реанимации. Всего в результате удара дронов пострадали четыре человека. Гусев назвал эту атаку одной из самых сильных с начала военной операции.

Материал дополняется