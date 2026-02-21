Объект в Удмуртии пострадал при атаке беспилотников

На территории республики Удмуртия один объект подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь», — написал Бречалов.

О каком именно объекте идет речь, глава региона не уточнил.

Как пишет телеграм-канал Mash, взрывы прогремели в Воткинске. Местные жители сообщили, что перед хлопками в небе был слышен гул, характерный дронам. Звуки слышали в разных районах города.

На территории города расположен Воткинский завод, он является градообразующим предприятием. Завод входит в госкорпорацию «Роскосмос» и выпускает оборудование для нее, а также для нефтегазовой, атомной, металлургической промышленности и т.д.

Последний раз дроны атаковали промышленное предприятие в Удмуртии в июле 2025 года. Тогда под удар попал объект в Ижевске, там начался пожар. В результате атаки погибли трое человек, еще 57 пострадали.