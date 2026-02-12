 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Воронежской области сбили 19 беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО минувшей ночью сбили в Воронежской области 19 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Дроны уничтожили над четырьмя городами региона. В результате налета никто не пострадал, однако в одном из городов обломки сбитого аппарата повредили крышу сарая и автомобиль.

Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области
Политика
Андрей Бочаров

В ночь на 12 февраля беспилотники атаковали и другие регионы России, включая Тульскую, Смоленскую и Ростовскую области. В результате этих атак пострадавших и разрушений нет.

В Тамбовской области в результате ударов беспилотников загорелся магазин «Магнит» в городе Мичуринск. По предварительной информации, пострадали два человека.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Теги
Полина Дуганова
Воронежская область атака дронов беспилотники Александр Гусев
