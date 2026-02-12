В Воронежской области сбили 19 беспилотников за ночь
Дежурные средства ПВО минувшей ночью сбили в Воронежской области 19 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
Дроны уничтожили над четырьмя городами региона. В результате налета никто не пострадал, однако в одном из городов обломки сбитого аппарата повредили крышу сарая и автомобиль.
В ночь на 12 февраля беспилотники атаковали и другие регионы России, включая Тульскую, Смоленскую и Ростовскую области. В результате этих атак пострадавших и разрушений нет.
В Тамбовской области в результате ударов беспилотников загорелся магазин «Магнит» в городе Мичуринск. По предварительной информации, пострадали два человека.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8