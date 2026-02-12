В Воронежской области сбили 19 беспилотников за ночь

Дежурные средства ПВО минувшей ночью сбили в Воронежской области 19 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Дроны уничтожили над четырьмя городами региона. В результате налета никто не пострадал, однако в одном из городов обломки сбитого аппарата повредили крышу сарая и автомобиль.

В ночь на 12 февраля беспилотники атаковали и другие регионы России, включая Тульскую, Смоленскую и Ростовскую области. В результате этих атак пострадавших и разрушений нет.

В Тамбовской области в результате ударов беспилотников загорелся магазин «Магнит» в городе Мичуринск. По предварительной информации, пострадали два человека.