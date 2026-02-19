 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад

Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 400 рейсов, несмотря на сбои в расписании из-за мощного снегопада, сообщили в Росавиации. В агентстве отмечают, что за сутки из-за непогоды задержали 17 самолетов.

Перевозчики вынуждены корректировать графики из-за сильного ветра и интенсивных осадков. По данным Росавиации, в Москве отменены 19 рейсов, из которых шесть осуществляют иностранные авиакомпании. «Обстановка в терминалах спокойная, проблем с выдачей багажа не зафиксировано», — добавил представитель агентства.

Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров задействован дополнительный персонал, а службы аэропортов работают в усиленном режиме. Аэропорт Шереметьево предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и изменениях в расписании, а во Внуково ввели специальные процедуры работы в условиях ограниченной видимости. 

Всего за 19 февраля в столице может выпасть 63% месячной нормы снега, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин. Он будет идти весь день, ночь и продолжится на следующий день. На дорогах столицы пробки из-за метели достигли девяти баллов. Департамент транспорта порекомендовал пользоваться метро и планировать поездки заранее, избегая личного транспорта в часы пик.

Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея
Фотогалерея 

Авторы
Теги
Стефания Барченкова
самолет аэропорты расписание Шереметьево Внуково Домодедово
