 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Победа» перенесла 16 рейсов из Шереметьево во Внуково из-за ограничений

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов из-за временных ограничений на количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево. Часть рейсов задержаны, сообщила пресс-служба авиакомпании.

По данным «Победы», часть рейсов, запланированных к выполнению 20 февраля в/из Шереметьево, выполнят в/из Внуково — всего 16. Клиентов перенесенных рейсов информируют заранее по СМС и телефону, также для пассажиров создают в Telegram чаты с актуальной информацией.

В авиакомпании рекомендовали пассажирам с учетом ситуации на дорогах добираться до аэропорта Внуково на метро.

Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее пресс-служба Минтранса сообщила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шереметьево будут введены ограничения взлетно-посадочных операций. Это необходимо для работ по уборке снега и обеспечению безопасности полетов — нужно расчистить взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежные дорожки, провести противообледенительную обработку самолетов и обеспечить бесперебойную доставку багажа от бортов в терминалы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Москва аэропорты Шереметьево Внуково московский аэропорт вылет авиакомпания Победа снегопад
Материалы по теме
Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад
Общество
Официальный сайт аэропорта Шереметьево оказался временно недоступен
Общество
Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
В России запретят продавать бананы размером менее 14 см Общество, 10:45
Telegraph рассказала об опасениях украинской делегации из-за Мединского Политика, 10:44
ПСБ на Уральском форуме провел дискуссию об оценке цифрового суверенитета Пресс-релиз, 10:37
Экскурсовод Анна Перельмут — о том, как уйти из офиса и найти дело жизни Life, 10:37
Только студии и однушки: в Москве не осталось жилья под семейную ипотеку Недвижимость, 10:30
Экс-глава департамента МИД по США стал замминистра Политика, 10:27
В Генштабе заявили о появлении зон сплошного огневого поражения у фронта Политика, 10:22
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Путин назначил нового посла в Турции Политика, 10:17
Самые дорогие госномера в России стоят более 2,1 млрд руб. Общество, 10:17
Акции НОВАТЭКа выросли на соглашении по СПГ с другом сына Трампа Инвестиции, 10:14
Узкое место в управлении: как понять, что на самом деле тормозит бизнесПодписка на РБК, 10:08
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга Политика, 10:05
Наследники Эпштейна согласились выплатить $35 млн 40 жертвам финансиста Общество, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03