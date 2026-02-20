«Победа» перенесла 16 рейсов из Шереметьево во Внуково из-за ограничений

Фото: Андрей Любимов / РБК

Авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов из-за временных ограничений на количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево. Часть рейсов задержаны, сообщила пресс-служба авиакомпании.

По данным «Победы», часть рейсов, запланированных к выполнению 20 февраля в/из Шереметьево, выполнят в/из Внуково — всего 16. Клиентов перенесенных рейсов информируют заранее по СМС и телефону, также для пассажиров создают в Telegram чаты с актуальной информацией.

В авиакомпании рекомендовали пассажирам с учетом ситуации на дорогах добираться до аэропорта Внуково на метро.

Ранее пресс-служба Минтранса сообщила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шереметьево будут введены ограничения взлетно-посадочных операций. Это необходимо для работ по уборке снега и обеспечению безопасности полетов — нужно расчистить взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежные дорожки, провести противообледенительную обработку самолетов и обеспечить бесперебойную доставку багажа от бортов в терминалы.