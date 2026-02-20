Адвокат сообщил, что полиция пока не разрешила хоронить Баумгертнера

Владислав Баумгертнер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Полиция пока не выдала разрешение на захоронение бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, найденного мертвым на Кипре в январе, сообщил РБК адвокат Денис Саушкин, представляющий интересы семьи бизнесмена.

По словам юриста, постановление о проведении экспертизы для установления причины смерти должно сначала быть передано экспертам, которые после завершения исследований уведомляют участкового, а только затем выдается разрешение на похороны. На утро пятницы, 20 февраля, вопреки заявлениям родственников, постановление экспертам еще не передали.

«Вчера от одного из родственников поступило сообщение, что разрешение на захоронение получено. Откуда у них разрешение, мы сами не знаем», — сказал Саушкин.

Накануне Саушкин сообщил, что семья Баумгертнера после доставки тела в Москву обратилась в полицию с просьбой расследовать причины его смерти.

Родственники потребовали не выдавать тело до завершения всех экспертиз, в то время как разрешение на выдачу тела в полиции опровергли. В связи с этим дата прощания с Баумгертнером может быть перенесена; знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев сообщил ранее, что церемония должна состоятся 21 февраля на Троекуровском кладбище.

Близкие выражают сомнения по поводу обстоятельств смерти. Основной версией Дозорцев называет несчастный случай во время похода в районе Писсури на Кипре, однако родственники указывают на проблемы Баумгертнера с коленом и страх высоты. Также они отмечают, что после объявления о пропаже 7 января его телефон оставался активным, а перед походом бизнесмен заселился в отель в часе езды от собственного дома.

Баумгертнер пропал 10 января, после чего местная полиция начала поиски. Его тело было найдено на территории британской базы в районе Лимасола. Причины смерти бизнесмена пока не установлены

Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора. В августе 2013-го он по обвинению в злоупотреблении полномочиями был арестован в Белоруссии. Баумгертнера обвинили в том, что он в составе преступной группы занижал реальные цены на продаваемый калий и переводил разницу подконтрольным компаниям. После объявления о сделке по продаже «Уралкалия» Баумгертнера передали России, ранее было возбуждено дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В 2015-м оно было прекращено. Позднее Баумгертнер возобновил карьеру топ-менеджера, возглавив компанию Global Ports (по март 2017 года).