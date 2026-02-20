 Перейти к основному контенту
Семья экс-главы «Уралкалия» потребовала расследовать его смерть

Семья экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера потребовала расследовать его смерть
Близкие Баумгертнера подали заявление о расследовании его смерти в России и попросили не выдавать его тело для захоронения до проведения всех экспертиз. Обстоятельства смерти бизнесмена вызывают сомнения у его семьи
Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: AP / ТАСС)

Члены семьи бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, найденного мертвым на Кипре в январе, после перевозки его тела в Москву обратились в полицию с заявлением о проведении расследования причин смерти. Об этом РБК сообщил адвокат, представляющий интересы семьи Баумгертнера Денис Саушкин.

Близкие погибшего обратились в полицию и прокуратуру с требованием не выдавать тело до завершения всех экспертиз. Как рассказал Саушкин, накануне поступила информация о том, что разрешение на выдачу тела погибшего было выдано, однако в полиции это опровергли.

В связи с этим дата прощания с Баумгертнером может быть перенесена. Ранее знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев заявил, что церемония прощания состоится 21 февраля на Троекуровском кладбище.

У близких предпринимателя вызывают сомнения обстоятельства его смерти. Дозорцев называл основной версией гибели предпринимателя несчастный случай во время похода в скалистом районе Кипра Писсури. Однако родственники отмечают проблемы Баумгертнера с коленом и его страх высоты.

Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера вывезли с военной базы на Кипре
Общество
Владислав Баумгертнер

Кроме того, на следующий день после того, как бизнесмена объявили пропавшим без вести 7 января, его телефон оставался активным — кто-то отвечал на сообщения, отмечает Саушкин. Также близкие сочли странным тот факт, что Баумгертнер заселился в отель 7 января перед тем, как отправиться в район Писсури, хотя находился в часе езды от собственного дома.

Баумгертнер пропал 7 января, спустя неделю тело погибшего мужчины нашли на территории британской военной базы в районе Лимассола. ДНК-экспертиза подтвердила, что это бывший глава «Уралкалия». Причины смерти пока не установлены.

Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора. В августе 2013-го он по обвинению в злоупотреблении полномочиями был арестован в Белоруссии. Белорусские власти обвинили Баумгертнера в том, что он в составе преступной группы занижал реальные цены на продаваемый калий и переводил разницу подконтрольным компаниям.

После объявления о сделке по продаже «Уралкалия» Баумгертнера передали России, ранее было возбуждено дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В 2015-м оно было прекращено. Позднее Баумгертнер возобновил карьеру топ-менеджера, возглавив компанию Global Ports (по март 2017 года).

