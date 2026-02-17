 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стала известна дата прощания с Владиславом Баумгертнером

Прощание с Баумгертнером пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля
Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: AP / ТАСС)

Церемония прощания с бывшем главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером, ранее найденным мертвым на Кипре, пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля, сообщил «РИА Новости» знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.

«Прощание с Владом состоится в субботу 21.02 в мемориальном зале Троекуровского кладбища», — сказал он.

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.

РБК обратился за комментарием к Алексею Дозорцеву.

Владислав Баумгертнер пропал на Кипре в начале январе. Вскоре местная полиция начала масштабные поиски предпринимателя, а в районе Лимасола на территории британской базы было найдено тело мужчины. При помощи анализов ДНК было установлено, что оно принадлежит Баумгертнеру.

Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера
Бизнес
Владислав Баумгертнер

Представитель полиции Кипра в начале февраля рассказал, что данных о причинах смерти у силовиков пока нет — «это значит, что пока эта причина не установлена». Дозорцев назвал основной версий гибели экс-главы «Уралкалия» несчастный случай. По словам знакомого бизнесмена, тот ходил в походы в район Писсури.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
При участии
Маргарита Ларичева
Владислав Баумгертнер прощание «Уралкалий»
Владислав Баумгертнер фото
Владислав Баумгертнер
топ-менеджер
21 января 1972 года
Материалы по теме
Полиция Кипра раскрыла, когда подтвердят гибель Баумгертнера
Общество
На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Бизнес
Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео Политика, 11:59
Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери Общество, 11:59
Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика Политика, 11:54
Есть три типа переговорщиков. Как вести себя с ними Образование, 11:53
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА Политика, 11:46
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву Политика, 11:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю Общество, 11:40
Семейная ипотека и обманутые дольщики ИЖС: самые ожидаемые законы 2026-го Недвижимость, 11:38
Банк Standard Chartered снизил прогнозы по всем крупным криптовалютам Крипто, 11:27
Берлинале-2026: токсичные отцы и страдающие дети Стиль, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака Политика, 11:20
Иномарки из серого импорта. Как изменились предпочтения и цены Авто, 11:15