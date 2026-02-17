Стала известна дата прощания с Владиславом Баумгертнером

Прощание с Баумгертнером пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля

Владислав Баумгертнер (Фото: AP / ТАСС)

Церемония прощания с бывшем главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером, ранее найденным мертвым на Кипре, пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля, сообщил «РИА Новости» знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.

«Прощание с Владом состоится в субботу 21.02 в мемориальном зале Троекуровского кладбища», — сказал он.

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.

РБК обратился за комментарием к Алексею Дозорцеву.

Владислав Баумгертнер пропал на Кипре в начале январе. Вскоре местная полиция начала масштабные поиски предпринимателя, а в районе Лимасола на территории британской базы было найдено тело мужчины. При помощи анализов ДНК было установлено, что оно принадлежит Баумгертнеру.

Представитель полиции Кипра в начале февраля рассказал, что данных о причинах смерти у силовиков пока нет — «это значит, что пока эта причина не установлена». Дозорцев назвал основной версий гибели экс-главы «Уралкалия» несчастный случай. По словам знакомого бизнесмена, тот ходил в походы в район Писсури.