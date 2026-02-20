В вечерний час пик в Москве увеличится стоимость поездок на такси
В Москве в вечерний час пик стоимость поездок на такси может увеличиться из-за роста времени в пути на фоне снегопада, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс Такси». В компании отметили, что пик ожидается уже с 16:00 из-за усиления осадков и сокращенного рабочего дня перед длинными выходными.
В пресс-службе пояснили, что в цене учитывается время в пути — при пробках, снежных заносах и буксующих автомобилях поездка занимает больше времени, и стоимость пересчитывается — средний чек по городу может вырасти до 25%, а на длинных маршрутах — больше.
В компании рекомендуют выезжать заранее и по возможности выбирать альтернативный городской транспорт.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Ситимобил» и «Таксовичкоф».
В Москве и Подмосковье 19 февраля начался сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы снега.
Снегопад связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону тот принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области, или более половины месячной нормы.
