Общество
0

Самые дорогие госномера в России стоят более 2,1 млрд руб.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Самые дорогие автомобильные госномера в России стоят более 2,1 млрд руб., следует из данных на сайте «Автономера 777».

Всего в продаже за эту сумму находится 16 номеров. Каждый из них стоит порядка 2,147 млрд руб. Один из номеров находится в продаже с 23 ноября 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов. В основном номера содержат по три одинаковые цифры и буквы, а также в продаже есть зеркальный номер «А 969 АС».

Коды регионов на номерах указаны разные: они зарегистрированы в Москве, Адыгее, Красноярском крае и Дагестане. В России законно купить и продать госномер на автомобиль нельзя. Единственной рабочей схемой покупки такого номера остается перерегистрация машин.

«Порядок не наведет». Депутат Думы — об идее продажи «красивых» номеров
Авто
Фото:aautonomera777 / VK

В сентябре 2025 года предложение сделать продажу таких номеров законной поступило от президента России Владимира Путина. Он удивился тому, что такая услуга до сих пор не реализована. Правовую базу для продажи госномеров через «Госуслуги» готовили в Минэкономразвития вместе с МВД еще в 2019 году.

В октябре прошлого года депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который легализует рынок «красивых» автомобильных номеров. Инициатива позволит автовладельцам зарезервировать за собой понравившийся госномер на «Госуслугах».

На данный момент номер автомобиля выдает случайный алгоритм.

Ксения Потрошилина
автомобильные номера госномера стоимость
