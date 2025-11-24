 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Петербурге начали выдавать автомобильные номера с новым кодом

Фото: Сергей Михайличенко для РБК
Фото: Сергей Михайличенко для РБК

В Санкт-Петербурге началась выдача автомобильных номеров с новым кодом региона 778. Об этом сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на специализированный сайт Platesmania, посвященный регистрационным номерам.

Номерные знаки с новым кодом получили автомобили марок Kia, Geely, Hyundai, Nissan и др. Новые номера появляются по мере исчерпания возможных комбинаций в существующих сериях.

До введения кода 778 в Санкт-Петербурге использовались номера с кодами 78, 98, 178 и 198.

В октябре 2025 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 8,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 38,2% превышает показатели сентября. В Ленинградской области продажи составили 2,5 тыс. автомобилей, увеличившись на 37,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные приводились по отчету «Автостат инфо».

Наибольшей популярностью пользовались автомобили китайского бренда Haval (8,9 тыс. шт., 21% рынка). Далее следуют Lada (6,5 тыс.), Geely (6,2 тыс.), Chery (4,3 тыс.) и Changan (3,5 тыс.).

Теги
Антонина Сергеева
Санкт-Петербург автомобильные номера выдача
