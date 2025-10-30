 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто

В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто
Video

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который легализует рынок «красивых» автомобильных номеров. Инициатива позволит автовладельцам за деньги резервировать через «Госуслуги» понравившиеся госзнаки. Документ есть в думской базе.

Сейчас при постановке машины на учет автомобилист не может выбрать конкретный номер — его выдает случайный алгоритм. Из-за этого сформировался теневой рынок, где посредники нелегально подбирают и продают желанные комбинации букв и цифр (например, 007, 100 и т.п.). Государство в этих сделках не участвует.

Законопроект «Новых людей» предлагает легальный механизм: любой владелец автомобиля сможет через портал госуслуг за плату зарезервировать для себя свободный номер. Размер платы установит уполномоченный орган, а внесенные деньги возврату подлежать не будут.

Инициатива была разработана во исполнение поручения президента Владимира Путина от 20 сентября, данного по итогам встречи с лидерами думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные по Узбекистану, где при автопарке на 4 млн машин бюджет ежегодно получает эквивалент 2,5 млрд руб. от продажи номеров. Учитывая, что в России более 50 млн легковых автомобилей, эксперты оценивают потенциальный доход для федерального бюджета до 25 млрд руб. в год.

Принятие законопроекта создаст новый источник пополнения казны и легализует существующий спрос, направив финансовые потоки из тени в бюджет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
При участии
Мария Лисицына
Закон законопроект автомобильные номера красивые номера
Материалы по теме
МВД рассказало, нужно ли менять автомобильные номера без триколора
Общество
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46
Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 16:41
Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ Политика, 16:40