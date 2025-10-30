В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто

Video

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который легализует рынок «красивых» автомобильных номеров. Инициатива позволит автовладельцам за деньги резервировать через «Госуслуги» понравившиеся госзнаки. Документ есть в думской базе.

Сейчас при постановке машины на учет автомобилист не может выбрать конкретный номер — его выдает случайный алгоритм. Из-за этого сформировался теневой рынок, где посредники нелегально подбирают и продают желанные комбинации букв и цифр (например, 007, 100 и т.п.). Государство в этих сделках не участвует.

Законопроект «Новых людей» предлагает легальный механизм: любой владелец автомобиля сможет через портал госуслуг за плату зарезервировать для себя свободный номер. Размер платы установит уполномоченный орган, а внесенные деньги возврату подлежать не будут.

Инициатива была разработана во исполнение поручения президента Владимира Путина от 20 сентября, данного по итогам встречи с лидерами думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные по Узбекистану, где при автопарке на 4 млн машин бюджет ежегодно получает эквивалент 2,5 млрд руб. от продажи номеров. Учитывая, что в России более 50 млн легковых автомобилей, эксперты оценивают потенциальный доход для федерального бюджета до 25 млрд руб. в год.

Принятие законопроекта создаст новый источник пополнения казны и легализует существующий спрос, направив финансовые потоки из тени в бюджет.