В ГАИ ответили на сообщения об изъятии сотрудниками «блатных» номеров АМР

В ГАИ заявили, что номера серии АМР, которые считаются правительственными, сотрудники не изымают, если они выданы законно. Ранее Mash сообщил, что в России начали забирать «блатные» номера серий АМР и ЕКХ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Номера серии АМР сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) не изымают ни на дорогах, ни в регистрационных подразделениях, если они выданы законно, сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник в ГАИ.

Серия АМР97 считается единственной федеральной серией автомобильных номеров. Они выдаются только сотрудникам государственных структур: правительства, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, ФСБ, МВД и СК. Серия АМР97 пришла на смену «флаговым» номерам в 2006 году. Эти знаки не подлежат свободной продаже и распределяются согласно закрытым перечням.

О том, что номера серии АМР начали изымать у водителей, ранее сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, в Московском регионе конфисковали 15 номеров этой серии. Mash пишет, что стоимость номеров АМР доходила до 35 млн руб. на интернет-площадках. «Российская газета» пишет, что «ни одного знака с серией АМР и кодом региона 97 в частных руках нет».

До этого телеграм-канал сообщил, что в России начали изымать номера серии ЕКХ (по «народной» версии расшифровывается — «еду как хочу»), которые с 1996 года предназначались для служебных авто ФСО, ФСБ и чиновников. По данным Mash, номер ЕКХ забрали у водителя в Нижнем Новгороде. «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что сотрудникам ГИБДД на местах были даны устные указания приостанавливать выдачу номерных знаков серии ЕКХ при замене, предлагая владельцам произвольные альтернативные комбинации. Эту информацию подтверждает «Российская газета»: «В связи с ограничениями для предотвращения компрометации информации, прописанными в федеральных законах № 144 и № 57, номера ЕКХ не регистрируются».

В конце октября 2025 года депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который легализует рынок «красивых» автомобильных номеров. Инициатива должна позволить автовладельцам за деньги резервировать через «Госуслуги» понравившиеся госзнаки.