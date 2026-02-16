 Перейти к основному контенту
0

В Бодайбо еще в 22 домах восстановили тепло после аварии

В Бодайбо Иркутской после перемерзания водопровода теплоснабжение восстановили в 91 доме, где проживают 1038 человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Авария произошла 30 января. К 14 февраля отопление подали в два образовательных учреждения и 69 домов, за последние двое суток теплоснабжение вернули еще в 22 дома.

С конца января в городе действует режим повышенной готовности. Изначально в зоне отключения котельных оказался 141 дом с населением более 1300 человек. На момент подготовки публикации без тепла остаются 76 домов.

Почти 100 домов остаются без отопления после аварии в Бодайбо
Общество

По данным сервиса «Яндекс погода», на момент подготовки публикации температура в Бодайбо составляет минус 13 градусов, к следующему утру она опустится до минус 31 градуса.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

