В Бодайбо еще в 22 домах восстановили тепло после аварии

В Бодайбо Иркутской после перемерзания водопровода теплоснабжение восстановили в 91 доме, где проживают 1038 человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Авария произошла 30 января. К 14 февраля отопление подали в два образовательных учреждения и 69 домов, за последние двое суток теплоснабжение вернули еще в 22 дома.

С конца января в городе действует режим повышенной готовности. Изначально в зоне отключения котельных оказался 141 дом с населением более 1300 человек. На момент подготовки публикации без тепла остаются 76 домов.

По данным сервиса «Яндекс погода», на момент подготовки публикации температура в Бодайбо составляет минус 13 градусов, к следующему утру она опустится до минус 31 градуса.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.