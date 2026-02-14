Почти 100 домов остаются без отопления после аварии в Бодайбо
В городе Бодайбо Иркутской области после перемерзания водопровода без теплоснабжения остаются 98 домов. Об этом сообщила районная администрация в своем телеграм-канале.
Авария произошла 30 января, с того момента отопление вернули в два образовательных учреждения и 69 домов, в которых проживают 879 человек.
«Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов», — говорится в сообщении администрации.
С 30 января в городе действует режим повышенной готовности. Изначально в зоне отключения котельных оказался 141 дом с населением более 1300 человек.
Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
