Почти 100 домов остаются без отопления после аварии в Бодайбо

В городе Бодайбо Иркутской области после перемерзания водопровода без теплоснабжения остаются 98 домов. Об этом сообщила районная администрация в своем телеграм-канале.

Авария произошла 30 января, с того момента отопление вернули в два образовательных учреждения и 69 домов, в которых проживают 879 человек.

«Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов», — говорится в сообщении администрации.

С 30 января в городе действует режим повышенной готовности. Изначально в зоне отключения котельных оказался 141 дом с населением более 1300 человек.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.