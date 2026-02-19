Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушной атаки на город
Над Севастополем работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Военные отражают атаку ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбито 5 воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем», — написал он.
Губернатор отметил, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
В 23:07 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также угрозу атаки БПЛА объявили в Анапе и Геленджике. В аэропортах Краснодара, Геленджика, Сочи и Волгограда ввели временные ограничения на полеты.
