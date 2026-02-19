 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушной атаки на город

Развожаев: военные отражают атаку ВСУ в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Севастополем работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Военные отражают атаку ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито 5 воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем», — написал он.

Губернатор отметил, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В 23:07 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также угрозу атаки БПЛА объявили в Анапе и Геленджике. В аэропортах Краснодара, Геленджика, Сочи и Волгограда ввели временные ограничения на полеты.  

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Севастополь ПВО Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Политика
Вслед за Геленджиком для полетов закрыли аэропорт Сочи
Политика
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Сафонов пожелал удачи российским лыжникам в марафонах на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:58
Военные сбили 48 дронов над регионами России за три часа Политика, 19 фев, 23:51
Бывшего гендиректора «Торпедо» отпустили под домашний арест Спорт, 19 фев, 23:49
Музей паровозов или фудкорт. Что могут построить на Рижском вокзале
РАДИО
 Бизнес, 19 фев, 23:47
Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушной атаки на город Политика, 19 фев, 23:33
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:28
Канадскую фристайлистку увезли на носилках после падения на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану Политика, 19 фев, 23:20
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 19 фев, 23:11
США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в «Совете мира» Политика, 19 фев, 23:00
Польша лишила украинских беженцев льгот Политика, 19 фев, 22:53
ПАОК с Оздоевым в составе проиграл в первом матче плей-офф Лиги Европы Спорт, 19 фев, 22:47
Бывшего принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна Политика, 19 фев, 22:36
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег Спорт, 19 фев, 22:26