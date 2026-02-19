Военные сбили 48 дронов над регионами России за три часа

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 19 февраля перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 16 — уничтожили над Краснодарским краем и Крымом. Еще семь БПЛА перехватили над Азовским морем, шесть — над Черным морем, два — над Белгородской областью и один над республикой Адыгея.

В 23:10 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки над городом. Предварительным данным, военные сбили пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.

Угрозу атаки БПЛА также объявили в Анапе и Геленджике. В аэропортах Краснодара, Геленджика, Сочи и Волгограда ввели временные ограничения на полеты.