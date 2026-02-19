 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили 48 дронов над регионами России за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 19 февраля перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 16 — уничтожили над Краснодарским краем и Крымом. Еще семь БПЛА перехватили над Азовским морем, шесть — над Черным морем, два — над Белгородской областью и один над республикой Адыгея.

В 23:10 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки над городом. Предварительным данным, военные сбили пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.

Угрозу атаки БПЛА также объявили в Анапе и Геленджике. В аэропортах Краснодара, Геленджика, Сочи и Волгограда ввели временные ограничения на полеты.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
беспилотники БПЛА ПВО Минобороны
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Сафонов пожелал удачи российским лыжникам в марафонах на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:58
Военные сбили 48 дронов над регионами России за три часа Политика, 19 фев, 23:51
Бывшего гендиректора «Торпедо» отпустили под домашний арест Спорт, 19 фев, 23:49
Музей паровозов или фудкорт. Что могут построить на Рижском вокзале
РАДИО
 Бизнес, 19 фев, 23:47
Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушной атаки на город Политика, 19 фев, 23:33
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:28
Канадскую фристайлистку увезли на носилках после падения на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:27
Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану Политика, 19 фев, 23:20
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 19 фев, 23:11
США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в «Совете мира» Политика, 19 фев, 23:00
Польша лишила украинских беженцев льгот Политика, 19 фев, 22:53
ПАОК с Оздоевым в составе проиграл в первом матче плей-офф Лиги Европы Спорт, 19 фев, 22:47
Бывшего принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна Политика, 19 фев, 22:36
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег Спорт, 19 фев, 22:26