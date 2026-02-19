 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в «Совете мира»

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании «Совета мира», несмотря на своевременную подачу документов и официальное приглашение, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Делегацию должен был возглавить министр иностранных дел республики Максим Рыженков. В дипведомстве отметили, что Белоруссия заранее отправила все необходимые документы для оформления виз организаторам. Однако, как заявили в министерстве, «несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были».

Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК
Политика

19 января президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», который был создан для урегулирования конфликта в секторе Газа и решения других глобальных проблем. Спустя несколько дней Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к организации. Однако президент не смог приехать на первое заседание в Вашингтон из-за плотного рабочего графика.

Первое заседание «Совета мира» состоялось 19 февраля в Вашингтоне. Во встрече приняли участие лидеры и представители более 40 государств. Заседание проходило в открытом формате и продлилось около трех часов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Совет мира Белоруссия МИД Белоруссии визы
Материалы по теме
Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК
Политика
О чем договорились на первом заседании «Совета мира»
Политика
Трамп задремал на первом заседании «Совета мира». Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Сафонов пожелал удачи российским лыжникам в марафонах на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:58
Военные сбили 48 дронов над регионами России за три часа Политика, 19 фев, 23:51
Бывшего гендиректора «Торпедо» отпустили под домашний арест Спорт, 19 фев, 23:49
Музей паровозов или фудкорт. Что могут построить на Рижском вокзале
РАДИО
 Бизнес, 19 фев, 23:47
Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушной атаки на город Политика, 19 фев, 23:33
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:28
Канадскую фристайлистку увезли на носилках после падения на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:27
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану Политика, 19 фев, 23:20
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 19 фев, 23:11
США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в «Совете мира» Политика, 19 фев, 23:00
Польша лишила украинских беженцев льгот Политика, 19 фев, 22:53
ПАОК с Оздоевым в составе проиграл в первом матче плей-офф Лиги Европы Спорт, 19 фев, 22:47
Бывшего принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна Политика, 19 фев, 22:36
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег Спорт, 19 фев, 22:26