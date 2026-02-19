США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в «Совете мира»

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании «Совета мира», несмотря на своевременную подачу документов и официальное приглашение, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Делегацию должен был возглавить министр иностранных дел республики Максим Рыженков. В дипведомстве отметили, что Белоруссия заранее отправила все необходимые документы для оформления виз организаторам. Однако, как заявили в министерстве, «несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были».

19 января президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», который был создан для урегулирования конфликта в секторе Газа и решения других глобальных проблем. Спустя несколько дней Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к организации. Однако президент не смог приехать на первое заседание в Вашингтон из-за плотного рабочего графика.

Первое заседание «Совета мира» состоялось 19 февраля в Вашингтоне. Во встрече приняли участие лидеры и представители более 40 государств. Заседание проходило в открытом формате и продлилось около трех часов.