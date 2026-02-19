Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК
В Вашингтоне 19 февраля прошло первое заседание «Совета мира», созданного президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта в секторе Газа. Кто был на встрече, а кто отказался участвовать, какие у организации перспективы и чем разным странам выгодно присоединение к ней — вместе с экспертами разбирался телеканал РБК в программе ЧЭЗ.
