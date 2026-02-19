 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК

Эксперты оценили перспективы «Совета мира» Трампа после первого заседания

Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК
Video

В Вашингтоне 19 февраля прошло первое заседание «Совета мира», созданного президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта в секторе Газа. Кто был на встрече, а кто отказался участвовать, какие у организации перспективы и чем разным странам выгодно присоединение к ней — вместе с экспертами разбирался телеканал РБК в программе ЧЭЗ.

О чем договорились на первом заседании «Совета мира»
Политика

Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
