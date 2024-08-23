ЕС предупредил об экологической опасности после атаки хуситов на танкер

Эвакуация экипажа танкера MV SOUNION (Фото: EUNAVFORASPIDES / X )

Нефтяной танкер, который на этой неделе был атакован в Йемене хуситами, представляет собой экологическую опасность. Об этом говорится в заявлении миссии Евросоюза EUNAVFOR Aspides, которая была создана в ответ на действия хуситов по международному судоходству в Красном море.

В среду 21 августа танкер MV SOUNION, шедший под греческим флагом, подвергся нападению хуситов у берегов йеменского портового города Ходейда. В результате на борту возник пожар, который экипаж смог потушить. Однако атака привела к неполадкам с двигателем, на следующий день судно встало на якорь, а весь его экипаж был эвакуирован.

«Перевозивший 150 тыс. тонн сырой нефти MV SOUNION теперь представляет собой навигационную и экологическую опасность», — говорится в сообщении EUNAVFOR Aspides, опубликованном в соцсети X.

В миссии также призвали всех, кто окажется в районе места происшествия, быть осторожными и «воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ухудшению текущей ситуации».

Йеменские хуситы с осени 2023 года наносят удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем, а также по американским и британским судам в акватории Красного моря. Движение называет это ответом на действия Израиля в секторе Газа.