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Война с хуситами ,  
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ЕС предупредил об экологической опасности после атаки хуситов на танкер

Сюжет
Война с хуситами
Эвакуация экипажа&nbsp;танкера MV SOUNION
Эвакуация экипажа танкера MV SOUNION (Фото: EUNAVFORASPIDES / X )

Нефтяной танкер, который на этой неделе был атакован в Йемене хуситами, представляет собой экологическую опасность. Об этом говорится в заявлении миссии Евросоюза EUNAVFOR Aspides, которая была создана в ответ на действия хуситов по международному судоходству в Красном море.

В среду 21 августа танкер MV SOUNION, шедший под греческим флагом, подвергся нападению хуситов у берегов йеменского портового города Ходейда. В результате на борту возник пожар, который экипаж смог потушить. Однако атака привела к неполадкам с двигателем, на следующий день судно встало на якорь, а весь его экипаж был эвакуирован.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

«Перевозивший 150 тыс. тонн сырой нефти MV SOUNION теперь представляет собой навигационную и экологическую опасность», — говорится в сообщении EUNAVFOR Aspides, опубликованном в соцсети X.

В миссии также призвали всех, кто окажется в районе места происшествия, быть осторожными и «воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ухудшению текущей ситуации».

Йеменские хуситы с осени 2023 года наносят удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем, а также по американским и британским судам в акватории Красного моря. Движение называет это ответом на действия Израиля в секторе Газа.

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танкер Греция Красное море хуситы экологическая катастрофа
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