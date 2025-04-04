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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения танкеров в ₽84,9 млрд

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд руб. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова, ее слова приводит пресс-служба правительства. 

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 руб. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» — составила 49 460 085 849 руб.», — рассказала Радионова.

 ЗАО «Волгатранснефть», собственнику танкера «Волгонефть-239», предъявили требования на сумму 35 483 862 830 млрд руб., добавила глава министерства.

По ее словам, компании должны возместить ущерб в течение месяца, в противном случае иск передадут в суд. 

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Росприроднадзор Светлана Радионова Черное море разлив нефти мазут Азовское море
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