Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения танкеров в ₽84,9 млрд

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд руб. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова, ее слова приводит пресс-служба правительства.

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 руб. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» — составила 49 460 085 849 руб.», — рассказала Радионова.

ЗАО «Волгатранснефть», собственнику танкера «Волгонефть-239», предъявили требования на сумму 35 483 862 830 млрд руб., добавила глава министерства.

По ее словам, компании должны возместить ущерб в течение месяца, в противном случае иск передадут в суд.

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