В Москве упало атмосферное давление на фоне снежного циклона

Новости Москвы
Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»
Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Атмосферное давление в Москве понизилось до 736 мм ртутного столба на фоне накрывшего столицу циклона «Валли». Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Атмосферное давление пониженное, порядка 736–738 мм ртутного столба», — сообщил синоптик

По его словам, давление начнет расти уже завтра и достигнет 744 мм ртутного столба. К субботе этот показатель увеличится до 750 мм.

По данным сервиса «Яндекс Погода», норма атмосферного давления в Москве составляет 737−757 мм рт. ст.

Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея
Фотогалерея 

В четверг, 19 февраля, столицу накрыл аномальный снегопад, он привел к девятибалльным пробкам и авариям, а также к задержкам и отменам рейсов.

Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в Москве выпадет более 70% месячной нормы осадков. Как ожидается, снег будет идти в течение всего дня и ночи и продолжится на следующий день.

По оценке ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе за сутки выпадет 23–28 мм осадков при месячной норме 44 мм. Он отметил, что это будет самый сильный снегопад этой зимы.

