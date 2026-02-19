 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На нефтебазе в Великих Луках ликвидировали последствия пожара

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press
Возгорание на нефтебазе в Великих Луках Псковской области, возникшее из-за атаки БПЛА, было ликвидировано, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Max.

«В 15:30 горение было полностью ликвидировано. К 18:30 все последствия пожара ликвидированы», — написал он.

В Воронежской области из-за дронов загорелись нефтепродукты
Политика
Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Ночью 19 февраля в Псковской области загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. За полчаса до возгорания Ведерников сообщил, что дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках. Кроме того, Росавиация предупредила о приостановке полетов в аэропорту Пскова.

17 февраля возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки дронов также произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. Площадь пожара составила 1250 кв. м. К тушению были привлечены 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС. Пострадавших не было.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Великие Луки нефтебаза БПЛА пожар
