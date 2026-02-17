На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки дронов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Площадь пожара — 1250 кв. м. К тушению привлечены 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

Минобороны отчиталось об уничтожении 151 беспилотника в ночь на 17 февраля: из них 50 — над акваторией Черного моря и 18 — над территорией Краснодарского края. Региональный оперштаб сообщал, что на Ильском НПЗ произошел пожар площадью около 700 кв. м. В нескольких районах Сочи обнаружили обломки беспилотников.

В период с 07:00 до 09:00 мск над Россией было сбито 27 дронов, три из них — над Кубанью.

15 февраля в поселке Волна также горел резервуар с нефтепродуктами в результате падения обломков беспилотника.