Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пскова приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Там напомнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз псковская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы в ночь на 9 января. Аэропорт возобновил работу спустя примерно полтора часа.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Псков Росавиация Запрет полетов
