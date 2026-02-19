В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Пскова приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Там напомнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз псковская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы в ночь на 9 января. Аэропорт возобновил работу спустя примерно полтора часа.