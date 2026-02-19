Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов
В Псковской области из-за дронов загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале Max. К посту он прикрепил видео, на котором заметно зарево пожара.
За полчаса до этого Ведерников сообщил, что дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки Псковской области. Все оперативные службы работают в экстренном режиме, добавил губернатор.
Сейчас в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.
Материал дополняется
