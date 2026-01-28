В Воронежской области из-за дронов загорелись нефтепродукты
При падении сбитых беспилотников в Воронежской области произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. Он уточнил, что сейчас пожар потушен, пострадавших нет.
По словам главы региона, дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили над одним из районов области несколько дронов. Где именно это произошло, Гусев не сказал.
По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе два над Воронежской областью.
Материал дополняется
