Военная операция на Украине⁠,
0

В Воронежской области из-за дронов загорелись нефтепродукты

Губернатор Гусев: в Воронежской области из-за дронов загорелись нефтепродукты
Сюжет
Военная операция на Украине

При падении сбитых беспилотников в Воронежской области произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. Он уточнил, что сейчас пожар потушен, пострадавших нет.

По словам главы региона, дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили над одним из районов области несколько дронов. Где именно это произошло, Гусев не сказал.

По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе два над Воронежской областью.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Воронежская область дроны нефть
