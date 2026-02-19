 Перейти к основному контенту
Общество
0

Картины Рериха снова потребовали вернуть государству

Суд в Москве рассмотрит иск о возвращении 272 картин Рериха государству
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Измайловский районный суд Москвы поступил иск об изъятии 272 картин Святослава Рериха у организации «Международный центр Рерихов» (МЦР) и обращении их в доход государства, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ранее Мосгорсуд постановил вернуть полотна МЦР.

Предварительное заседание по иску назначили на 25 февраля 2026 года. В сообщении не говорится, кто подал иск о возвращении картин.

В 2025 году экс-председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, спонсировавшего МЦР, заочно приговорили к десяти годам колонии по обвинению в хищении у банка более 4,4 млрд руб. и легализации денежных средств. Суд также постановил конфисковать у него произведения искусства, в том числе из коллекций Николая Рериха и его сына Святослава.

Мосгорсуд вернул Центру Рерихов 272 конфискованные картины
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

В июле 2025 года 272 картины Рерихов, которые находились на хранении в Государственном музее искусства народов Востока в Москве, признали «бесхозяйным имуществом» и передали их государству. Международный центр Рерихов с решением не согласился и обжаловал его в Мосгорсуде.

16 февраля Мосгорсуд удовлетворил жалобу и постановил вернуть организации 272 изъятые картины.

