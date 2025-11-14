 Перейти к основному контенту
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на передачу картин Рерихов государству

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Общественная организация «Международный центр Рерихов» (МЦР) обжаловала в Мосгорсуде решение Останкинского районного суда столицы о передаче в собственность России картин художника Николая Рериха и его сыновей.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 16 декабря 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о 272 картинах, которые находятся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока в Москве. 2 июля 2025 года районный суд постановил признать их «бесхозяйным имуществом» и передать государству. Международный центр Рерихов с решением не согласился.

Главы крупнейших музеев написали Путину о проблемах с наследием Рерихов
Политика
Музей Рерихов на ВДНХ

«В поданной апелляционной жалобе указано, что именно центр является собственником картин, но не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Николай Константинович Рерих (1874–1947) — всемирно известный художник, писатель, философ, археолог. Он был номинирован на Нобелевскую премию мира и был инициатором первого в истории международного договора о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов — Пакта Рериха. Его сыновья Юрий Рерих (1902–1960) и Святослав Рерих (1904–1993) также писали картины, хотя старший из братьев оставил после себя немного полотен, отдав предпочтение науке. При поддержке младшего из Рерихов был создан Международный центр Рерихов.

В марте 2017 года в помещениях центра в Москве прошли обыски по делу экс-председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, обвиненного в  мошенничестве. Булочник финансировал деятельность МЦР.

Той же весной по решению суда центр выселили из московской усадьбы Лопухиных. Здание вместе с коллекцией картин Рерихов передали Музею Востока.

В декабре 2022 года в усадьбе произошел пожар. Там начали реставрацию, которую планировалось завершить до конца 2025 года.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Николай Рерих Центр Рерихов картины Мосгорсуд Мастер-банк Борис Булочник

