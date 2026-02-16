 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мосгорсуд вернул Центру Рерихов 272 конфискованные картины

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу общественной организации Международный центр Рерихов (МЦР) и постановил вернуть организации 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда уточнили, что судебное постановление отменили. РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на передачу картин Рерихов государству
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В марте 2017 года в центре прошли обыски по делу экс-председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, который спонсировал МЦР. В 2025 году его заочно приговорили к десяти годам колонии по обвинению в хищении у банка более 4,4 млрд руб. и легализации денежных средств.

Также суд постановил конфисковать у Булочника произведения искусства, в том числе из коллекций Рерихов. Полотна изъяли в доход государства.

В июле 2025 года 272 картины Рерихов, которые находились на хранении в Государственном музее искусства народов Востока в Москве, признали «бесхозяйным имуществом» и передали их государству. Однако центр с решением не согласился и подал иск в Мосгорсуд.

