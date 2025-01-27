Экс-главе Мастер-банка заочно дали 10 лет и конфисковали картины Рериха

Экс-главу обанкротившегося после отзыва лицензии Мастер-банка Булочника заочно приговорили к 10 годам колонии за хищение более 4,4 млрд руб. и отмывание средств. Также у него конфисковали картины из коллекций Рерихов

Борис Булочник (Фото: Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха)

Бывшего председателю правления Мастер-банка Бориса Булочника приговорили к десяти годам колонии общего режима по обвинению в хищении у банка более 4,4 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Также суд решил конфисковать у него произведения искусства в том числе из коллекций Николая Рериха и его сына Святослава, передав их в доход государства.

По версии обвинения, Булочник, будучи главой правления Мастер-банка, вместе с соучастниками из числа руководителей и сотрудников кредитной организации с июля 2011 года по ноябрь 2013 года похитил у банка более 4,4 млрд руб. Преступники предоставляли заведомо невозвратные кредиты 70 физлицам, которые в действительности не заключали договоры, а также 4 юрлицам, «имеющим признаки фиктивности», установило следствие.

Также с ноября 2012 года по июнь 2013-го они похитили более 160 млн руб., принадлежащие двоим вкладчикам банка, под предлогом размещения денежных средств в форме депозитных вкладов без оформления надлежащих документов.

Кроме того, по данным следствия, с целью легализации похищенных средств Булочник с соучастниками изготовили подложный договор, по условиям которого банк предоставил фиктивному заемщику кредит на 275 млн руб. Средства по договору перечислили иностранной компании в счет оплаты 48 произведений искусства авторства Святослава Рериха. Картины ввезли в Россию, «после чего сообщники распорядились ими по своему усмотрению». В ходе расследования на них был наложен арест.

Мастер-банк лишили лицензии в ноябре 2013 года, это стало самым крупным на тот момент страховым случаем в России. В январе 2014 года его признали банкротом, а в мае 2015 года завели дело о преднамеренном банкротстве.

В апреле 2016 года Булочника заочно арестовали, также его объявили в международный розыск. «Коммерсантъ» писал, что бизнесмен после отзыва лицензии у Мастер-банка уехал в Израиль, а затем — в Винницкую область Украины.

Булочник финансировал деятельность Международного центра Рерихов (МЦР). В марте 2017 года там прошли обыски, связанные с делом против экс-банкира. По словам замдиректора музея Павла Журавихина, тогда было изъято около 200 экспонатов. На тот момент министр культуры Владимир Мединский уточнил, что помощь в хранении и экспертизе картин окажет государственный Музей Востока, который владеет «крупнейшей коллекцией Рерихов».

В апреле того же года суд обязал МЦР покинуть усадьбу Лопухиных в центре Москвы, здание было передано в управление музею Востока — там расположился Музей Рериха. МЦР обвинил Мединского, его заместителя Владимира Аристархова и других лиц в грабеже в особо крупном размере, сопряженном с «беспрецедентным захватом уникального по культурной ценности и многомиллиардного по стоимости наследия Рерихов». По версии Центра, после обысков последующей передачи имущества Музею Востока здания и похищении 728 картин и рисунков

В декабре 2022 года в усадьбе произошел пожар, там начали реставрацию — работы планируется завершить осенью этого года.