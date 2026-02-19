Посольство оценило призыв не выдавать россиянам визы на Паралимпиаду

Фото: Claudia Greco / Reuters

Предложение не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов, выступающим на Паралимпиаде, является недипломатическим и оскорбительным шагом со стороны итальянских властей и требует всеобщего осуждения, говорится в комментарии посольства России в Италии.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди подписали заявление правительства о несогласии с допуском россиян к участию в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны, призвав Международный паралимпийский комитет (IPC) пересмотреть это решение. Как писала La Repubblica, Таяни также предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов.

«Грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения. Они являются тем более неприемлемыми со стороны руководства страны, которой доверено принимать у себя <...> XIV Зимние Паралимпийские игры», — сказано в заявлении посольства.

Там отметили, что особое возмущение вызывает то, что нападкам подверглись спортсмены с ограниченными возможностями, доказавшие «искреннюю преданность идеалам олимпизма». В комментарии подчеркивается что сфера паралимпийского спорта требует особой деликатности, гуманизма и доброты.

Как заявил РБК директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс, Международный паралимпийский комитет (IPC) не принимает окончательных решений о выдаче или невыдаче виз участникам Паралимпийских игр 2026 года в Италии. По его словам, этим занимается организационный комитет Игр и итальянские национальные органы, ответственные за проверку биографических данных и безопасности.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. На них с флагом и гимном страны выступят шесть российских спортсменов. После допуска россиян на Паралимпиаду украинские политики объявили бойкот соревнованиям.