IPC отреагировал на идею не давать россиянам визы на Паралимпиаду

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов

Международный паралимпийский комитет (IPC) не принимает окончательных решений о выдаче или невыдаче виз участникам Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом заявил РБК директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс

«Окончательное решение об аккредитации лиц для участия в Паралимпийских зимних играх 2026 года в Милане и Кортине принимает организационный комитет Игр, а также соответствующие итальянские национальные органы, ответственные за проверку биографических данных и безопасности», — сказал Спенс.

Ранее La Repubblica сообщила, что вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Как отмечало издание, эта идея объясняется опасениями, что Россия «может включить в списки сопровождающих лиц, не имеющих отношения к этой роли».

На Паралимпиаде с флагом и гимном страны выступят шесть российских спортсменов. После допуска россиян на Игры украинские политики объявили бойкот соревнованиям.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.