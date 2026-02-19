 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
IPC отреагировал на идею не давать россиянам визы на Паралимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Международный паралимпийский комитет (IPC) не принимает окончательных решений о выдаче или невыдаче виз участникам Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом заявил РБК директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс

«Окончательное решение об аккредитации лиц для участия в Паралимпийских зимних играх 2026 года в Милане и Кортине принимает организационный комитет Игр, а также соответствующие итальянские национальные органы, ответственные за проверку биографических данных и безопасности», — сказал Спенс.

Ранее La Repubblica сообщила, что вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Как отмечало издание, эта идея объясняется опасениями, что Россия «может включить в списки сопровождающих лиц, не имеющих отношения к этой роли».

На Паралимпиаде с флагом и гимном страны выступят шесть российских спортсменов. После допуска россиян на Игры украинские политики объявили бойкот соревнованиям.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Анастасия Серова Анастасия Серова
Паралимпиада-2026 Международный Паралимпийский комитет
