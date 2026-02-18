Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду после допуска россиян

Украинские официальные лица не поедут на Паралимпиаду после допуска 10 россиян и белорусов под национальными флагами

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры в Италию после «возмутительного» решения допустить к соревнованиям россиян и белорусов под национальными флагами, заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Украинские официальные лица пропустят церемонию открытия и другие официальные мероприятия Паралимпиады.

Бедный отметил, что ведомство благодарит «каждого чиновника стран свободного мира», который проигнорирует официальные мероприятия Паралимпиады.

Россияне получили шесть мест на Паралимпиаде, белорусы — четыре.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре снял санкции с России и Белоруссии. В октябре IPC сообщил, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры, но в январе разрешил подавать заявки на приглашения в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом страны и гимном.