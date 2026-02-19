La Repubblica узнала об идее не давать россиянам визы на Паралимпиаду

Вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим, которые помогают российским паралимпийцам с нарушением зрения или опорно-двигательного аппарата ориентироваться на трассе

Вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни на заседании совета министров 18 февраля предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх, пишет La Repubblica.

Как отмечает издание, эта идея объясняется опасениями, что Россия «может включить в списки сопровождающих лиц, не имеющих отношения к этой роли».

«Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета (IPC) [о допуске россиян к Играм с флагом страны и гимном] и подтверждает свою полную солидарность и безоговорочную поддержку Украины. Оно также призывает IPC пересмотреть это решение», — говорится в заявлении итальянского кабмина, опубликованном по итогам заседания и подписанном Таяни и министром спорта Андреа Абоди.

Сопровождающие на Паралимпиадах (ведущие, лидеры, пилоты или гайды) обеспечивают безопасность и навигацию для атлетов с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата. Они преодолевают дистанцию вместе со спортсменом, используют голосовые или тактильные сигналы, помогают в ориентации на трассе и обеспечивают финиш. Часто им вручают медали наравне с атлетами.

РБК направил запрос в посольство Италии в Москве, пресс-службу МИД Италии, департамент информации и печати МИД России, Международный паралимпийский комитет, а также обратился за комментарием к президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

Шесть россиян выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном страны. Об этом Рожков сообщил 17 февраля. После допуска россиян на Олимпиаду украинские политики объявили бойкот Играм.

Кто из россиян выступит на Паралимпиаде В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом страны и гимном. Сначала проблемы были из-за допингового скандала, а начиная с 2022-го — из-за военной операции на Украине.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.