Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым

Махонин: мальчика, пострадавшего от нападения с ножом, отправили в больницу
Фото: Алексей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Пермском крае мальчика, пострадавшего после нападения школьника с ножом, отправили в краевую больницу в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Бортом санавиации пострадавший мальчик доставлен в Пермь для лечения в Краевой клинической больнице. Его состояние стабильно тяжелое», — следует из сообщения главы региона. Он добавил, что врачи делают все возможное для спасения школьника.

Губернатор сообщил, что в Пермском крае школьник ранил ножом сверстника
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Происшествие произошло в школе № 1 города Александровска. Там семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Его эвакуировали в Березники.

Специалисты работают с одноклассниками мальчиков. Также на месте происшествия находятся правоохранительные органы.

3 февраля школьница с ножом напала на 14-летнюю ученицу в Кодинске Красноярского края. Ученица поссорилась с учителем и ударила девочку ножом. На место происшествия выехали следователи. Они возбудили два уголовных дела, одно из которых — покушение на убийство. Напавшую школьницу отправили под домашний арест. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.

