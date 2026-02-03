В Красноярском крае школьница напала с ножом на одноклассницу

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

В Красноярском крае 14-летняя ученица одной из школ города Кодинск напала с ножом на ровесницу, сообщает пресс-служба краевого главка СК.

По данным ведомства, инцидент произошел «после конфликта с учителем». Управление МВД по региону уточняет, что речь идет об ученице 7-го класса школы № 4. Сначала она попыталась нанести удар учителю, однако после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из учениц.

Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Нападавшую задержали, с ней и ее семьей работают силовики. Возбуждены уголовные дела, однако статьи пока не названы.



РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Красноярскому краю.

Незадолго до этого, утром 3 февраля, в Уфе девятиклассник напал на учителя и трех своих одноклассников, выстрелив в них несколько раз из пластикового пневматического автомата. Он также взорвал петарду. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал РБК, что у школьника, помимо игрушечной винтовки и петарды, был при себе нож, который не нашли во время проверки на входе в гимназии.

Следователи возбудили уголовные дела, в том числе о халатности (ст. 293 УК).