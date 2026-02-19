Губернатор сообщил, что в Пермском крае школьник ранил ножом сверстника

Фото: Никита Попов / РБК

Семиклассник ранил ножом сверстника в школе № 1 Александровска в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, состояние подростка оценивается как тяжелое.

«Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное», — написал губернатор.

В начале февраля в школе в Кодинске (Красноярский край) 14-летняя ученица поссорилась с учителем, после чего напала с ножом на одноклассницу, а также на преподавателя. Школьницу задержали, пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Подозреваемой предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство). Суд назначил ей домашний арест на один месяц и 29 дней — до 3 апреля 2026 года.