Общество⁠,
0

Суд отправил под домашний арест школьницу, напавшую на сверстницу с ножом

Красноярский суд отправил под домашний арест девочку, напавшую с ножом на детей
Фото: Николай Бурматов / ТАСС
Фото: Николай Бурматов / ТАСС

Кежемский районный суд Красноярского края избрал меру пресечения в отношении 14-летней школьницы из города Кодинска, которая ранила одноклассницу и напала на преподавателя, сообщили в объединенной пресс-службе краевых судов.

Ей предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство). Девочке назначен домашний арест сроком на один месяц и 29 дней — до 3 апреля 2026 года.

Троих пострадавших в школе Красноярска вывели из ожогового шока
Общество
Фото:Прокуратура Красноярского края

Нападение произошло 3 февраля. Ученица, имевшая при себе нож, поссорилась с педагогом, а после напала на свою сверстницу. Подозреваемая была задержана, пострадавшую увезли в больницу.

На следующий день в самом Красноярске школьница совершила поджог классного кабинета и напала на детей с молотком. Пять человек пострадали, трое подростков в реанимации. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 УК (халатность) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Министр образования региона Татьяна Гридасова сообщила, что в школах проведут проверки профилактической работы. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов указал на общую черту школ, где недавно произошли нападения, и сообщил, что ведомство направило туда комиссии, хотя «публично об этом не говорили».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
арест школьница Красноярский край
