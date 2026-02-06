Суд отправил под домашний арест школьницу, напавшую на сверстницу с ножом
Кежемский районный суд Красноярского края избрал меру пресечения в отношении 14-летней школьницы из города Кодинска, которая ранила одноклассницу и напала на преподавателя, сообщили в объединенной пресс-службе краевых судов.
Ей предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство). Девочке назначен домашний арест сроком на один месяц и 29 дней — до 3 апреля 2026 года.
Нападение произошло 3 февраля. Ученица, имевшая при себе нож, поссорилась с педагогом, а после напала на свою сверстницу. Подозреваемая была задержана, пострадавшую увезли в больницу.
На следующий день в самом Красноярске школьница совершила поджог классного кабинета и напала на детей с молотком. Пять человек пострадали, трое подростков в реанимации. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 УК (халатность) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Министр образования региона Татьяна Гридасова сообщила, что в школах проведут проверки профилактической работы. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов указал на общую черту школ, где недавно произошли нападения, и сообщил, что ведомство направило туда комиссии, хотя «публично об этом не говорили».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях
Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета
США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны